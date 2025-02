Corruption : Les arbitres répondent cash à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Fou de rage samedi soir après la défaite de l’OM sur la pelouse d’Auxerre (3-0), Pablo Longoria a fait polémique en accusant les arbitres français de corruption. En réponse aux accusations du président marseillais, l’arbitre international Jérémie Pignard a assuré que lui, comme ses collègues, n’ont jamais été approchés pour « arranger » un match.

Les arbitres font front contre Pablo Longoria. Depuis samedi soir et les accusations de corruption formulées par le président de l’OM, de nombreuses voix se sont élevées pour condamner ses propos et prendre la défense de Jérémy Stinat, au sifflet lors de la défaite de l'Olympique de Marseille à Auxerre (3-0).

« Cela ne m'est jamais arrivé, que ce soit en France ou sur les matchs étrangers »

Des accusations totalement infondées. « Sincèrement, jamais. Cela ne m'est jamais arrivé, que ce soit en France ou sur les matchs étrangers », a assuré l’arbitre international Jérémie Pignard auprès de L'Équipe, quand il lui a été demandé s’il avait déjà été approché pour « arranger » un match.

« Si cela s'était produit pour l'un d'entre nous, on en aurait parlé tout de suite »

Ce qui vaut pour lui, mais également pour l’ensemble des arbitres professionnels français. « Et je ne parle pas que de moi. On discute entre nous. Si cela s'était produit pour l'un d'entre nous, on en aurait parlé tout de suite. On est au courant de tout ce qui se passe. On est comme une famille », a ajouté Jérémie Pignard.