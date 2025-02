OM : Menacé de mort, il balance tout sur les messages reçus

Alexis Brunet

Jérémy Stinat est au cœur d’une polémique dernièrement. L’arbitre de Ligue 1 a été indirectement visé par les propos de Pablo Longoria concernant l’arbitrage à la suite du match entre l’OM et l’AJ Auxerre. L’homme en noir a toutefois reçu de nombreux soutiens venus de différents acteurs du football, mais également, malheureusement, des menaces de mort.

Dimanche 2 mars, l’OM reçoit le FC Nantes au stade Vélodrome. Cette affiche sera particulièrement scrutée et plus particulièrement un homme, ou plutôt une femme, Stéphanie Frappart, qui sera l’arbitre de cette rencontre. Cette dernière sera sous pression vu les dernières déclarations chocs de Pablo Longoria sur l’arbitrage en Ligue 1, qui avait notamment évoqué de la corruption.

L’arbitrage de Jérémy Stinat avait fait parler

Si Pablo Longoria était rentré dans une telle colère, c'est que, selon lui, une nouvelle fois, son club avait été victime d’un arbitrage préjudiciable. L’OM reproche notamment à Jérémy Stinat, l’arbitre de la rencontre face à l’AJ Auxerre, d’avoir oublié un penalty pour les Marseillais, mais également l’expulsion jugée injustifiée de Derek Cornelius.

« On est sur des menaces de mort »

En s’en prenant à l’arbitrage de Jérémy Stinat, Pablo Longoria a déclenché une vague de soutien envers l’arbitre français. Pour L’Équipe, ce dernier a affirmé avoir reçu de nombreux messages venus de nombreux acteurs du football. Toutefois, dans tous ces témoignages se glissent aussi malheureusement des menaces de mort. « Je n'ai jamais reçu autant de messages de ma vie, venus d'anciens collègues, de joueurs, de présidents, de délégués, d'autres arbitres, ou tout simplement de connaissances. Cela va bien au-delà du football. J'ai dû avoir plus de 300 messages. Ça n'arrête pas, même en pleine nuit. (...) Sur moi, tout glisse. Ce qui m'embête le plus, c'est quand ça touche la famille, ça prend aux tripes. On est sur des menaces de mort, même au-delà... » Jérémy Stinat a aussi évoqué son souhait d’arbitrer de nouveau dès la prochaine journée de Ligue 1.