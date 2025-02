Algérie : Un gros coup avec Gourcuff est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Né en France d’un père marocain et d’une mère algérienne, Ismaël Bennacer était éligible pour jouer pour trois nations différentes. Mais désireux de démarrer sa carrière internationale très vite, le milieu de terrain a donné son accord à l’Algérie. Ancien sélectionneur des Fennecs, Christian Gourcuff aurait également joué un rôle important dans son choix.

Bien qu’il ait porté le maillot de l’équipe de France avec les jeunes, Ismaël Bennacer a décidé de jouer pour l’Algérie. « Il n'y a pas eu d'hésitation ça a été un choix du cœur et surtout un choix sportif. Les Marocains m’ont proposé de jouer avec les Espoirs, l’Algérie m’a intégré avec les grands » avait-il confié à l’époque. Mais la vérité serait différente.

Bennacer a snobé le Maroc

Comme indiqué par Hervé Penot, Bennacer a en réalité choisi l’équipe qui lui offrait le plus de garanties. « Du côté du Maroc, on ne lui a pas assuré une place tout de suite donc il est parti en Algérie » a confié le journaliste de L’Equipe lors d’un podcast consacré aux liens entre l’OM et l’Algérie.

Gourcuff l'a convaincu

Selon Nabil Djellit, Christian Gourcuff, ancien sélectionneur des Fennecs, aurait aussi joué un grand rôle dans cette décision. Le père de Yoann aurait trouvé les bons arguments pour le convaincre de choisir l’Algérie plutôt que le Maroc. Le journaliste évoque aussi des discussions avec Yazid Mansouri, ancien international algérien.