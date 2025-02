Isabelle Ithurburu : Sa rencontre de rêve avec deux stars planétaires

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présentatrice de l'émission 50 Minutes Inside sur TF1, Isabelle Ithurburu réalise chaque semaine l'interview d'une personnalité issue du monde du spectacle ou encore du sport. Mais celle qui commente aussi le rugby sur la première chaîne rêve de s'entretenir avec deux légendes du monde de la musique : Paul McCartney et Mick Jagger

Aux commandes de l’émission 50 Minutes Inside depuis septembre 2023 et le départ de Nikos Aliagas, Isabelle Ithurburu a eu la chance de s’entretenir avec plusieurs personnalités françaises ou internationales. Celle qui est arrivée sur TF1 pour commenter le rugby partage des moments privilégiés avec les célébrités, qui acceptent de se livrer face caméra.

Ithurburu veut raconter des histoires

« C’est de l’humain avant tout, et c’est vrai que ce portrait chaque semaine me passionne. Je rencontre des gens très intéressants qui ont des parcours de vie atypiques, qu’ils soient très connus, peu connus, acteurs, chanteurs. Il y a plein d’histoires d’hommes et de femmes et ça me donne beaucoup de plaisir » a confié Isabelle Ithurburu. Mais la présentatrice n’a pas encore réalisé son rêve.

Elle lance un rendez-vous à deux stars

Ithurburu espère, avant la fin de sa carrière, discuter avec deux légendes de la musique : Paul McCartney, l'ancien Beatles et Mick Jagger, le leader des Rolling Stones. « Je m’en suis rendue compte quand j’ai su qu’il était en France et que je n’ai pas pu l’avoir : un Paul McCartney ou un Mick Jagger. Je suis très musique. Je ne sais même pas si j’y arriverais tellement je serais en admiration. Mais j’adorerais. Quand je parlais de parcours de vie, je n’ai pas eu l’occasion d’interviewer Johnny (Halliday) de son vivant. Je me dis que ces gens-là ont vécu tellement de vies, tellement de choses, ont marqué leur époque, voire plusieurs époques. » a-t-elle confié lors de l’émission Salon VIP diffusée sur beINSPORTS présentée par Claire Arnoux.