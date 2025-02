Canal+ : Le jour où Pierre Ménès a «pété les plombs» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui entraîneur de Rennes, Habib Beye a par le passé occupé le rôle de consultant pour Canal+, notamment lors du Canal Football Club. C'est à cette occasion que le Sénégalais a côtoyé Pierre Ménès. Mais voilà qu'il y aurait eu des étincelles entre les deux comme l'a raconté le journaliste sportif.

Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès répond régulièrement à des questions de ses fans. Cette fois, il a été question de ses années au Canal Football Club et notamment de ses relations avec Habib Beye. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre les deux, ça a été tendu...

« Un ton assez méprisant à mon égard »

Entre Pierre Ménès et Habib Beye, ça a été très chaud. C'est ce qu'a raconté celui qui a travaillé plusieurs années à Canal+ sur sa chaine Youtube. « Nos relations se sont dégradées parce que quand je suis parti me faire greffer, il est un peu devenu calife à place du calife et il a mal vécu mon retour. C'est la façon dont je l'ai perçu, je trouvais qu'il avait un ton assez méprisant à mon égard en plateau », a d'abord raconté Pierre Ménès.

« On a failli en venir aux mains »

Il a ensuite ajouté : « Ça me saoulait et un jour ça m'a saoulé encore un peu plus et j'ai pété les plombs. On a failli en venir aux mains. Tu peux t'engueuler avec quelqu'un et ne pas t'en faire un ennemi mortel. Il a réussi à trouver un club, je suis très content ».