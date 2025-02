Pierre Ménès arrêté par la police, les folles histoires

La rédaction

Pierre Ménès a souvent eu affaire à la police dans sa carrière. L'ancien chroniqueur de Canal+ révèle notamment sur sa chaîne YouTube avoir eu de très bonnes relations avec les forces de l'ordre. De quoi donner lieu à des scènes étonnantes, sa notoriété lui permettant également de contourner certains problèmes.

Si Pierre Ménès a eu de sérieux problèmes avec la justice ces dernières années, l'ancien chroniqueur de Canal+ révèle que sa notoriété a eu de bons côtés avec les forces de l'ordre. Durant sa période où il travaillait au Canal Football Club, le journaliste révèle avoir eu affaire plusieurs fois à la police.

OM : Ménès annonce une catastrophe judiciaire pour Longoria !

➡️ https://t.co/IeIFade6BH pic.twitter.com/RNlXSqpCJW — le10sport (@le10sport) February 25, 2025

La relation de Ménès avec la police

Pierre Ménès s'est exprimé à ce sujet sur sa chaîne YouTube Pierrot le Foot : « Ma notoriété m'a surtout servi avec la police. J'ai souvent l'habitude de dire que j'étais la Madone des flics, des Noirs et des Arabes. Ce qui fait dresser les cheveux sur la tête des gens.»

« C'est passé comme une lettre à la poste »

«Je me souviens, un jour j'allais au CFC, j'étais sur la bretelle de sortie de Saint-Cloud, j'ai les flics qui me font signe de sortir. Je sors, je me gare et ils voulaient juste faire une photo. J'ai eu aussi un contrôle de police sur les Champs, où ils voulaient juste faire une photo. Il y a une fois, j'avais grillé un feu rouge, le flic était tellement content que ce soit moi que c'est passé comme une lettre à la poste», raconte Pierre Ménès.