Pierre Ménès vs Habib Beye : Une bagarre évitée sur Canal+ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Journaliste sportif, Pierre Ménès était notamment une des figures du Canal Football Club sur Canal+ pendant de nombreuses années. Lors de cette émission, il a notamment pu collaborer avec Habib Beye, actuel entraîneur de Rennes. Mais voilà qu'entre les deux, ça a pu être tendu. A tel point que Ménès et Beye en sont presque arrivés aux mains.

S'exprimant aujourd'hui sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès officiait auparavant sur les antennes du groupe Canal+. Visage du Canal Football Club, le journaliste a pu travailler avec Habib Beye. Mais voilà que lors de cette émission, il y a eu des moments très chauds entre Pierre Ménès et l'actuel entraîneur de Rennes.

OM : Ménès annonce une catastrophe judiciaire pour Longoria !

➡️ https://t.co/IeIFade6BH pic.twitter.com/RNlXSqpCJW — le10sport (@le10sport) February 25, 2025

« Il a mal vécu mon retour »

Dans une vidéo sur sa chaine Youtube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès s'est exprimé sur sa relation avec Habib Beye. Alors que des tensions ont existé entre les deux, le journaliste sportif a fait savoir : « Nos relations se sont dégradées parce que quand je suis parti me faire greffer, il est un peu devenu calife à place du calife et il a mal vécu mon retour. C'est la façon dont je l'ai perçu, je trouvais qu'il avait un ton assez méprisant à mon égard en plateau ».

« J'ai pété les plombs »

« Ça me saoulait et un jour ça m'a saoulé encore un peu plus et j'ai pété les plombs. On a failli en venir aux mains. Tu peux t'engueuler avec quelqu'un et ne pas t'en faire un ennemi mortel. Il a réussi à trouver un club, je suis très content », a poursuivi Pierre Ménès.