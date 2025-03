PSG : Ce retour retentissant va mettre le feu !

Amadou Diawara

Désireux de devenir propriétaire du Parc des Princes, le PSG a essuyé le refus catégorique de la mairie de Paris. Par conséquent, les hautes sphères parisiennes envisagerait de construire un nouveau stade pour mener à bien son projet. Sans le PSG, le Parc des Princes ne devrait pas être vacant, puisque le Paris FC pourrait retrouver sans ancienne enceinte en cas de montée en Ligue 1.

Le PSG voudrait devenir propriétaire du Parc des Princes. Toutefois, la mairie de Paris ne souhaite en aucun cas céder l'enceinte à QSI. Alors qu'un accord semble impossible à trouver, le PSG compte construire un nouveau stade ailleurs. Ce qui pourrait faire les affaires du Paris FC.

«On pourrait revoir le Paris FC au Parc»

Présent dans l'émission l'After Foot ce jeudi soir, Jimmy Braun a annoncé que le Paris FC pourrait retrouver le Parc des Princes. « Les discussions avec la mairie ont changé concernant le Parc des Princes. Car désormais, avec l’émergence du Paris FC, il est clair que le Parc des Princes ne se retrouvera pas sans club résident », a déclaré le journaliste de RMC Sport, avant d'en rajouter une couche.

«C’est un moyen de pression supplémentaire»

« Si le Paris Saint-Germain part, et que le Paris FC est en Ligue 1, sachant que c’est un projet compliqué que de renouveler leur contrat avec Charléty et que Jean-Bouin est une solution transitoire, le Parc des Princes est une solution toute trouvée. On pourrait revoir le Paris FC au Parc, puisqu’à la base, c'est lui qui jouait dans ce stade. Le Parc des Princes ne sera pas vide, c’est un moyen de pression supplémentaire pour la ville », a conclu Jimmy Braun.