170M€ : La masterclass du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La presse espagnole a dévoilé ce vendredi le montant que perçoivent les clubs européens grâce aux sponsors maillot. Ainsi, le Real Madrid explose la concurrence avec des revenus avoisinant les 260M€ par an, juste grâce à sa tunique. Le PSG n'est pas en reste avec pas moins de 170M€ par an.

Depuis que le Qatar a racheté le PSG par le biais de son fonds d'investissement QSI, le club est entré dans une nouvelle dimension notamment sur le plan économique. Une nouvelle preuve de cette évolution a été dévoilée par la presse espagnole ce vendredi.

Le maillot du PSG rapporte 170M€ par an

En effet, MARCA dévoile le classement des dix clubs dont les sponsors maillot génèrent le plus de revenus. Et le PSG est très bien placé à la cinquième place avec ses 170M€ par an qui se découpent en trois. Nike apporte ainsi 90M€ par an à Paris tandis que Qatar Airways a un contrat estimé à 70M€. Enfin, Snipes complète avec 10M€. Le contrat avec la marque à la virgule est d'ailleurs l'un des plus impressionnants, puisque seul le FC Barcelone touche plus de la part de Nike (105M€). A titre de comparaison, l'équipementier américain vers 35M€ par an à Liverpool ou encore Tottenham. Et globalement, peu de clubs parviennent à faire mieux en Europe.

Un classement écrasé par le Real Madrid

Malgré tout, le Real Madrid reste intouchable avec ses 260M€ par an grâce à un contrat record avec Adidas qui met 120M€ sur la table. Fly Emirates et HP complètent avec 70M€ par an chacun. Derrière la Casa Blanca, on retrouve Manchester United (200M€), le FC Barcelone (183M€) et Manchester City (171,5M€) qui devance tout juste le PSG (170M€). En revanche, les Parisiens devancent Arsenal (141,5M€), le Bayern Munich (123M€), Liverpool (102,5M€), le Borussia Dortmund (99M€) et Tottenham (80M€). C'est donc bien la preuve que le PSG fait désormais partie du gratin européen.