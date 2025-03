Le PSG poignardé dans le dos par un ancien du club ?

Axel Cornic

Avec les départs de Neymar, Lionel Messi et de Kylian Mbappé, un tout nouveau projet a été annoncé, axé sur un collectif fort sous les ordres de Luis Enrique. Mais une certaine réputation colle toujours à la peau du Paris Saint-Germain et on a encore pu le voir tout récemment, du côté de l’Italie.

Depuis l’arrivée de QSI, le PSG est passé de club de seconde zone à véritable mastodonte européen, avec d’ailleurs des transferts stratosphériques à chaque mercato. Une patte très particulière qui a souvent été critiquée à l’étranger, où certains sont obligés de trouver d’autres combines pour monter leur projet.

« La Roma a des valeurs différentes de celles de la Juve, de Milan et du Paris Saint-Germain »

C’est le cas d’un ancien du PSG désormais en Italie, avec Florent Ghisolfi ! « Nous sommes ici pour forger du caractère et de l'ambition, donc je pense que la mentalité est très importante lors du choix d'un joueur. La mentalité d'un nouveau joueur doit correspondre à celle que nous souhaitons dans l'équipe. La Roma a des valeurs différentes de celles de la Juve, de Milan et du Paris Saint-Germain, nous accordons donc beaucoup d'attention à cet aspect » a expliqué l’ancien adjoint chez les féminines, désormais directeur sportif de l’AS Roma.

« Je crois beaucoup au pouvoir de l’organisation et du groupe, pas au pouvoir d’une seule personne »

« Bien entendu, outre la personnalité du joueur, nous examinons également ce que veut l'entraîneur et les types de joueurs qu'il demande. Nous disposons aujourd’hui d’une structure efficace » a poursuivi celui passé également par le RC Lens et l’OGC Nice, lors d’un entretien accordé à Sky Sport Italia. « Je crois beaucoup au pouvoir de l’organisation et du groupe, pas au pouvoir d’une seule personne. L’objectif est de faire des choix justes, cohérents et positifs pour qu’au final le club devienne de plus en plus fort. Lorsqu'il s'agit de sélection des joueurs, c'est toujours un choix collectif partagé avec les personnes qui travaillent avec nous, notamment avec l'entraîneur ».