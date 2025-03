Zidane passe son tour, il n’en revient pas !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Fraîchement nommé entraîneur de la Juventus Turin, Igor Tudor se remémore de vieux souvenirs de la Vieille Dame à l’époque où il y avait été joueur. Et le Croate a notamment évoqué le jour où Zinedine Zidane avait fait preuve d’une grande humilité avec lui dans le vestiaire de la Juve.

C’est désormais officiel, Igor Tudor est le nouvel entraîneur de la Juventus Turin. L’ancien coach de l’OM avait déjà porté les couleurs de la Vieille Dame durant sa carrière de joueur, entre 1998 et 2007, et il a d’ailleurs lâche une anecdote lors de sa conférence de presse de présentation au sujet d’un certain Zinedine Zidane.

« Zidane est là… »

« J'avais 20 ans, un jour j'arrive dans le vestiaire et Zizou est là. Zidane ! Je ne sais plus qui était allongé sur le lit pour les thérapies, mais quand ce joueur est parti, c'était mon tour », confie Igor Tudor, qui a été très surpris par l’humilité de Zidane.

« C’ést ton tour, j’irai après »

« Du coin de l'oeil, je vois Zizou, alors je m'écarte pour le laisser se faire soigner en premier. Mais lui m'attrape et me dit : "Non, c'était ton tour d'abord, j'irai après" », poursuit le nouvel entraîneur de la Juventus Turin, visiblement surpris par la gentillesse de Zinedine Zidane.