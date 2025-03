Zidane : «C’est réglé», il annonce sa décision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est évidemment un moment qui restera gravé dans l'histoire de l'équipe de France et du football français. Lors de la finale de la Coupe du monde 2006, Zinedine Zidane se fait expulser pour son fameux coup de tête sur Marco Materazzi. La suite tout le monde l'a connaît, mais Gaël Givet assure qu'il n'en veut pas du tout au légendaire numéro 10 des Bleus.

Le 9 juillet 2006, l'équipe de France affronte l'Italie en finale de la Coupe du monde dans l'espoir de décrocher sa deuxième étoile après celle de 1998. Un match hautement symbolique puisqu'il s'agit du dernier de l'immense carrière de Zinedine Zidane. Et c'est d'ailleurs le numéro 10 qui va ouvrir le score sur penalty avant que Marco Materazzi n'égalise quelques minutes plus tard. Les deux hommes sont d'ailleurs les principaux acteurs de l'autre action décisive de ce match. Le fameux coup de tête de Zizou sur le défenseur italien. Par la suite, les Italiens se sont imposés aux tirs-au-but, mais Gaël Givet, qui faisait partie du groupe de l'équipe de France, assure qu'il ne veut pas à Zinedine Zidane.

Gaël Givet n'en veut pas à Zinedine Zidane

« On est tous un peu effondrés… Il y a Zidane qui est triste et effondré… Il y a certains joueurs, qui n’ont pas vu les images, qui lui en veulent un peu, qui ne comprennent pas, d’autres qui le soutiennent aussi… Tout se mélange, et ça fait une ambiance un peu bizarre. On est à chaud, on sort d’une finale de Coupe du Monde, donc c’est une ambiance un peu bizarre, un peu lourde… Il n’y a pas de bruit, pas de son, jusqu’à ce que le Président rentre. Au bout de cinq-dix minutes, tout le monde va à la douche et ça commence à bouger, mais pendant trois ou quatre minutes, c’est très calme… », assure-t-il pour Le Podcast des Légendes, avant d'en rajouter une couche.

«C’est réglé»

« En fait, ce qui s’est passé, c’est qu’il y a 95 ou 100% des gens qui ne savent pas ce qui s’est passé. Personne ne l’a vu. Il a pris son carton rouge, mais on ne sait pas ce qu’il s’est passé. C’est après, en rentrant à l’hôtel, on rentre tous dans nos chambres, et là on allume la télé, et on voit l’image… Quand on redescend et qu’on se retrouve tous, on a presque des fous-rires, "mais qu’est-ce qu’il a fait ?’"(rires). En tout cas, pour ma part, c’est impossible de lui en vouloir de quoi que ce soit, parce que je suis sûr et certain que s’il n’avait pas été là, on n’aurait pas été en finale, donc… C’est réglé. Après, c’est à son image, exceptionnelle… Il aurait dû finir sa carrière sur un Ballon d’Or, et il finit sur un coup de boule en finale de Coupe du Monde… Voilà. Ça s’est passé comme ça. Je sais qu’il y en a certains qui lui en veulent, qui lui en ont voulu, qui lui en veulent encore, mais bon… En tout cas, moi, c’est impossible de lui en vouloir », ajoute Gaël Givet.