Equipe de France : Hanouna lâche un énorme coup de gueule !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dimanche soir, l’équipe de France a réussi à valider son ticket pour le dernier carré de la Ligue des Nations. Pour y arriver, les Bleus ont renversé la vapeur face à la Croatie, qui avait pourtant deux buts d’avance après le match aller. Les hommes de Didier Deschamps l’ont finalement emporté aux tirs au but et c’est suite à cette rencontre que Cyril Hanouna s’est lâché sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste.

En Croatie, l’équipe de France a été bougée et cela s’était soldé par une défaite des joueurs de Didier Deschamps (2-0). Le défi était donc posé à l’aube du match retour au Stade de France. Il fallait donc remonter ce retard et grâce à Michael Olise et Ousmane Dembélé, puis Mike Maignan aux tirs au but, les Bleus ont réussi à se qualifier pour le dernier carré de la Ligue des Nations. Un nouveau trophée en vue pour Didier Deschamps ?

« J’ai toujours dit que la Ligue des Nations ne servait à rien »

L’équipe de France est donc toujours en course pour remporter la Ligue des Nations. Une compétition qui ne plait clairement pas à Cyril Hanouna. Ainsi, sur TPMP, le présentateur a balancé : « Je le dis, même si cette compétition ne sert à rien, ça fait toujours plaisir quand la France gagne. Et merci, bravo Didier Deschamps parce qu’on a renversé la situation. Je le dis, je ne vais pas changer mon fusil d’épaule, j’ai toujours dit que la Ligue des Nations ne servait à rien. C’est une compétition qui est là pour faire rentrer un peu d’argent, faire jouer les équipes et faire rentrer des droits de retransmission. Mais le vainqueur de la Ligue des Nations, on s’en souvient rarement. On n’en a rien à carrer ».

« La Ligue des Nations tout le monde s’en fout »

Dimanche soir, ce sont un peu plus de 6 millions de téléspectateurs qui ont suivi la rencontre sur TF1. A ce propos, Cyril Hanouna a ajouté : « Les audiences ? C’est ça qui est fou. Je pense que ça valait plus parce que le rugby à faire 9,5 millions. Je croyais que là, ça allait faire 10 millions. Mais attention aussi, parce que c’est la Ligue des Nations. La Ligue des Nations tout le monde s’en fout, tout le monde sait que c’est une arnaque. Si ça avait été une finale de la Coupe du Monde ou de l’Euro… ».