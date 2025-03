Rabiot - OM : La bagarre réclamée dans le vestiaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Lens et le PSG, c'est Reims qui a fait tomber l'OM. Ça fait donc 3 défaites de suite pour le club phocéen et ça n'a pas plu à Adrien Rabiot. Après la rencontre, le Marseillais a haussé le ton en reprenant de volée certains de ses coéquipiers. Un coup de gueule qui a trouvé un certain écho dans le vestiaire de l'OM.

Adrien Rabiot était remonté après la défaite de l'OM contre Reims. Sans citer personne, l'international français s'en est alors pris à plusieurs de ses coéquipiers. « J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des champions, pas envie de jouer l’Europe, de se battre pour connaître ça. C’est compliqué, je ne sais pas quoi dire », avait balancé Rabiot.

Rabiot appuyé dans le vestiaire !

Adrien Rabiot a haussé le ton et à l'OM, d'autres lui pont emboité le pas par la suite. Ça a ainsi été le cas de Geronimo Rulli. L'une des questions était toutefois de savoir comment ce coup de gueule du Français allait être pris dans le vestiaire. Visiblement, selon les informations de RMC, plusieurs cadres de l'OM auraient appuyé sur ce qu'a pu dire Rabiot.

« Que ceux qui n’ont pas envie de se battre... »

« Que ceux qui n’ont pas envie de se battre pour accrocher la LDC se remettent vite en cause », aurait-il alors été lâché par certains à l'OM après Adrien Rabiot. Une remobilisation générale est ainsi réclamée afin de se battre et d'aller décrocher la qualification en Ligue des Champions. Le message sera-t-il entendu ? Première réponse dimanche face à Toulouse.