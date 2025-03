Griezmann, c’est terminé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En septembre dernier, Antoine Griezmann officialisait sa retraite internationale à la surprise générale. Cadre de l'équipe de France, le joueur de l'Atlético de Madrid a donc laissé un gros vide dans le système de Didier Deschamps. Mais cette fois-ci, le sélectionneur des Bleus semble enfin avoir trouvé son remplaçant.

C'est une annonce qui a fait l'effet d'une bombe. En septembre dernier, avant l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour la deuxième rassemblement de l'équipe de France après l'Euro, Antoine Griezmann officialisait sa retraite internationale à la surprise générale. Par conséquent, le joueur de l'Atlético de Madrid a laissé un gros vide dans le cœur du jeu de Didier Deschamps. Cependant, les Bleus l'ont visiblement trouvé avec Michael Olise, qui a brillé contre la Croatie dimanche. Pour Yvan Le Mée, agent de joueurs, le joueur du Bayern Munich est un phénomène qui peut assumer la succession d'Antoine Griezmann.

Olise, le remplaçant de Griezmann ?

« Deschamps cherchait le lien que Griezmann lui apportait, il ne l’avait plus et avec Olise, il l’a trouvé contre la Croatie. De toute façon, personne dans le monde ne comprend pourquoi on n’aligne pas plus de joueurs offensifs en équipe de France au vu des talents que l’on possède. Olise, ce n’est pas encore Griezmann, il n’a pas son expérience. Mais c’est un joueur hors-normes », s'enflamme-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant de poursuivre.

«C’est un phénomène»

« C’est un phénomène selon moi et il est titulaire au Bayern Munich. Pourquoi s’en priver aujourd’hui ? Pourquoi jouer seulement avec trois joueurs offensifs systématiquement ? Pour moi, le raisonnement, c’est de prendre tes meilleurs joueurs et de trouver un équilibre. Si tu regardes le match de la Croatie, Dembélé, Olise et Mbappé sont insortables. Le débat est sur Barcola. Si tu enlèves Barcola, tu mets qui ? Un troisième six ? Rabiot à gauche ? Moi, je préfère avoir quatre joueurs offensifs et deux vrais 6 derrière eux comme Tchouaméni et Koné », ajoute Yvan Le Mée.