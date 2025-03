Griezmann s'en va, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Du haut de ses 33 ans, Antoine Griezmann semble avoir un plan de carrière très bien rôdé puisqu'après l'Atlético de Madrid, il rêve de rejoindre la MLS. Et cela pourrait arriver bien plus tôt que prévu. En effet, en Espagne, son départ dès cet été semble clairement se confirmer.

En fin de contrat en juin 2026, Antoine Griezmann n'a jamais caché son souhait d'aller jouer en MLS. Un rêve qui devait se réaliser à l'issue de son bail avec l'Atlético de Madrid, mais qui pourrait finalement voir le jour beaucoup plus tôt. Selon Rubén Uria, journaliste de la Cadena Cope, le départ d'Antoine Griezmann dès cet été se confirme.

Griezmann plus que jamais sur le départ ?

« Griezmann ne va pas bien, tout le monde le voit, et le premier à le voir est Antoine lui-même. Il voit qu’il a la tête ailleurs et qu’il ne marque pas », lâche le journaliste espagnol au micro d'une émission diffusée par El Desmarque, avant de poursuivre.

«Tout le monde a le sentiment qu’il va partir cet été»

« Tout le monde a le sentiment qu’il va partir cet été. On a le sentiment qu’il va partir. Je n’ai que deux choses en tête. La première, c’est qu’il revienne plein d’énergie après la trêve car l’équipe a besoin de lui. Je suis de ceux qui pensent qu’avec une bonne performance de sa part, l’Atlético aurait battu Barcelone ou Madrid. Et honnêtement, le jour de son départ, il faudra le remercier pour tout ce qu’il a fait pour l’Atlético de Madrid, lui souhaiter un bon départ et accepter le fait qu’il soit une légende », ajoute Rubén Uria.