Griezmann : La grosse accusation !

En course pour le Ballon d'Or en 2018, Antoine Griezmann n'avait finalement terminé que troisième au classement finale derrière Luka Modric et Cristiano Ronaldo, deux joueurs du Real Madrid. Et selon Frédéric Hermel, c'est d'ailleurs ce qui a fait pencher la balance en faveur de l'international croate.

2018 aurait pu voire du être l'année d'Antoine Griezmann. Vainqueur de la Ligue Europa et de la Coupe du monde, le joueur de l'Atlético de Madrid était donc un prétendant très sérieux au Ballon d'Or. Et pourtant, il n'a terminé que troisième derrière Luka Modric et Cristiano Ronaldo, deux joueurs du Real Madrid. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait la différence selon Frédéric Hermel.

Le Real Madrid prive Griezmann du Ballon d'Or

« Modric, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Emmené la Croatie, qui est un tout petit pays, en finale de la Coupe du monde, wow ! Le maillot blanc est plus brillant que celui des Colchoneros. C'est tout con, mais ça aide », reconnaît-il dans le podcast After Espagne de RMC, avant d'en rajouter une couche.

«Griezmann a peut-être pâti du fait d'être dans un club moins puissant»

« Et la puissance médiatique du Real Madrid, qui a quand même sa chaîne sur la TNT, et qui avait une chaîne diffusée en anglais partout dans le monde... Antoine Griezmann a peut-être pâti du fait d'être dans un club moins puissant au monde que Luka Modric », ajoute Frédéric Hermel.