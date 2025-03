Mbappé : Pierre Ménès annonce la fin !

Pierrick Levallet

Auteur d’une plutôt bonne performance ce dimanche soir contre la Croatie, Kylian Mbappé a aidé l’équipe de France à se qualifier pour le Final 4 de la Ligue des Nations. Mais l’attaquant du Real Madrid n’a plus trouvé le chemin des filets depuis 7 matches maintenant. Pierre Ménès estime toutefois que cela n’est plus qu’une question de temps avant qu’il marque à nouveau.

Plutôt discret à l’aller contre la Croatie, Kylian Mbappé a sorti le grand jeu ce dimanche soir. L’attaquant du Real Madrid a réalisé une bonne prestation et a aidé l’équipe de France à se qualifier pour le Final 4 de la Ligue des Nations. Cependant, le joueur de 26 ans reste sur une série noire avec les Bleus.

7 matches sans marquer pour Mbappé avec l'équipe de France

En effet, Kylian Mbappé n’a plus trouvé le chemin des filets depuis 7 matches avec la sélection tricolore. Son dernier but remonte au 25 juin dernier, sur penalty contre la Pologne. Dans le jeu, l’international français n’a plus mis le ballon au fond des filets depuis le match contre le Luxembourg le 5 juin 2024, avant l’Euro. Pierre Ménès estime toutefois que Kylian Mbappé va rapidement mettre un terme à cette séquence, surtout s’il continue de jouer comme il l’a fait au Stade de France ce dimanche.

«Les buts vont revenir»

« Pendant presque les 90 minutes, c’est Mbappé qui a été au service de l’équipe, et pendant la prolongation, c’est l’équipe qui s’est mis au service de Mbappé. Il a eu trois occasions, les trois bien repoussées. (...) Il a mis son peno, je trouve que s’il renouvelle ce genre de performances, les buts vont revenir » a-t-il expliqué sur sa chaîne YouTube. À voir maintenant si Kylian Mbappé retrouvera le chemin des filets le 5 juin prochain, contre l’Espagne, un an après sa dernière réalisation dans le jeu.