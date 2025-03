F1 : Pascal Praud fait son choix entre Prost et Senna

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Canal+ diffuse un documentaire sur la vie et la carrière d'Alain Prost, sa rivalité avec Ayrton Senna est évidemment évoquée. Il faut dire que les deux hommes se sont livrés des batailles mémorables sur la piste. Cependant, Pascal Praud reconnaît avoir une préférence pour l'un des deux multiplies champions du monde.

C'est probablement la rivalité la plus marquante de l'histoire de la Formule 1, et peut-être même de l'histoire du sport de manière générale. Entre Alain Prost et Ayrton Senna, les tensions étaient extrêmes sur la piste, mais également en dehors. Une rivalité qui avait atteint son paroxysme lorsque les deux pilotes étaient coéquipiers chez McLaren en 1988 et 1989. Une situation parfaitement relatée dans le dernier documentaire sur Alain Prost diffusé sur Canal+. Pascal Praud a visiblement aimé, au point d'afficher sa préférence entre les deux pilotes.

Pascal Praud tranche entre Prost et Senna

« Je préfère Cyrano Bergerac à Lucien de Rubempré. Et je préfère aussi Alain Prost à Ayrton Senna, même si l'un ne va pas sans l'autre, même s'ils sont inséparables, indissociables, qu'ils ont écrit à Monza, à Silverstone, à Monaco les plus belles pages de la Formule 1. "Je suis croyant comme Senna, dit Prost. Je fais ma prière tous les soirs. Depuis toujours. Mais jamais je prendrai Dieu comme une aide. Senna pensait que Dieu le protégeait. Quelqu'un qui est aidé par Dieu, je ne touche pas. C'est compliqué pour moi." », écrit le journaliste dans son édito pour le JDD avant de poursuivre.

« Derrière ces mots, il y a un monde et deux tempéraments : un homme qui choisit Dieu et un autre qui pense que Dieu l'a choisi. Il faut être fou ou génial pour imaginer que Dieu décerne les oscars. Ayrton Senna était les deux. Senna est mort il y a trente ans. Alain Prost a célébré ses 70 ans le 24 février dernier. Il n'a pas pris un kilo depuis 1993. Il garde une allure de jeune homme, taille fine, tee-shirt clair et veste cintrée. Pourquoi son passage à "L'Heure des pros" nous a-t-il tant touchés ? Pourquoi Laurence Ferrari est-elle venue le saluer les larmes aux yeux ? "Je n'ai pas fait tout juste mais je n'ai rien fait de faux", conclut-il quand il examine sa vie. Prost a trébuché sans doute. Il a commis des erreurs évidemment », ajoute Pascal Praud.