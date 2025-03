Alonso - F1 : L’annonce inquiétante sur sa santé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Fernando Alonso ne lutte pas uniquement avec sa monoplace lors de ce début de saison, mais aussi avec un corps qui commence à grincer. Le pilote Aston Martin souffre du cou depuis plusieurs jours. Un nouveau pépin physique qui pose question, alors que le double champion du monde de Formule 1 s'approche des 44 ans.

Le début de saison galère de Fernando Alonso se poursuit. En Chine, le pilote espagnol a été contrant à l’abandon en raison de problèmes de frein. Pour ne rien arranger, le double champion du monde de Formule 1 concourt avec des douleurs aux cervicales. L’année dernière, il souffrait déjà du dos et d’un problème à l’épaule Dimanche dernier, Alonso avait donné des nouvelles rassurantes sur son état physique.

Alonso fait un point sur son état de santé

« Je vais bien. Je portais une protection cervicale parce que j’avais un nerf pincé ou quelque chose comme ça ces derniers jours. Mais au final, ça n’a pas beaucoup aidé, car je n’ai pas fait beaucoup de tours » a-t-il confié. Mais à presque 44 ans, Alonso voit son corps commencer à grincer et certains se demandent si ce n’est pas le début de la fin pour l’Espagnol.

Le problème est ailleurs pour Alonso

Pour l’heure, Alonso ne veut pas parler de son avenir, mais bien de sa monoplace, qui lui pose bien des soucis. « Nous avons eu un problème de freins. Les freins arrière étaient très chauds dès le premier tour et, dans le dernier avant l’abandon, j’ai freiné à fond dans le virage 1 et la pédale est allée au fond, sans aucune puissance de freinage. Heureusement, c’est un long virage et on ralentit progressivement grâce aux vitesses et au frein moteur. Si cela s’était produit dans la zone de freinage du virage 14, j’aurais cartonné cinq ou six voitures. D’une certaine manière, nous avons eu de la chance de ne pas avoir d’accident » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.