F1 : Gasly accusé, Alonso balance !

Dimanche à Melbourne, Fernando Alonso a perdu le contrôle de son Aston Martin dans le fameux virage numéro 6 qui a posé tant de problème durant le week-end. Et le pilote espagnol a commenté sa sortie de piste, soulignant qu'il y avait plus de graviers que les tours précédents, ce qui sous-entend que Pierre Gasly, devant lui à ce moment-là, a indirectement provoqué son crash.

A Melbourne dimanche pour le premier Grand Prix de la saison, les pilotes ont été confrontés à des conditions climatiques catastrophiques qui ont engendré de nombreux abandons. Parmi eux, même les plus expérimentés ce sont fait piéger, à commencer par Fernando Alonso qui a envoyé son Aston Martin dans le mur dans le virage 6. Mais après la course, Pierre Gasly, qui était devant l'Espagnol au moment de l'accident, a été jugé coupable puisqu'il semble mettre des graviers sur la trajectoire, ce qui pousse Fernando Alonso à la faute.

Gasly responsable du crash d'Alonso ?

« J'ai trouvé une montagne de graviers à cet endroit précis », a d'ailleurs confirmé le double champion du monde au micro de DAZN avant de poursuivre : « C'est une de ces courses où l'on n'apprécie pas vraiment le volant. Les lignes blanches sont comme de la glace, la visibilité est très faible. L'accident, je ne l'ai pas encore compris. Je n'ai pas touché le gravier, je suis passé par là où je passe toujours. Je pense que c'est un fantôme qui plane toujours sur nous à chaque fois que nous passons par ce point du circuit et cela m'a encore joué un tour en course ».

Alonso balance !

Andy Cowell, directeur d’Aston Martin, a lui commenté la situation : « Nous ne savons pas s'il y a eu une légère accumulation de gravier provenant d'autres personnes qui ont jeté du gravier. Mais la voiture a réagi dans le virage 6 et l'accident en est le résultat. C'est juste que nous devons comprendre un peu plus les caractéristiques des voitures et comment les améliorer, mais c'est incroyablement difficile avec les caractéristiques aérodynamiques des voitures où vous voulez les faire rouler bas pour obtenir de l'appui, mais vous voulez qu'elles aient également une caractéristique de conduite large ». Pierre Gasly semble donc être indirectement responsable de la sortie de Fernando Alonso.