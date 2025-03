Transfert de Verstappen : La bombe est lâchée en F1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Contrairement à Fernando Alonso et Lewis Hamilton, Max Verstappen a plusieurs fois affirmé qu'il prendrait sa retraite bien avant d'atteindre les 40 ans. Le quadruple champion du monde veut se projeter vers sa vie de famille et ne compte pas s'éterniser dans les paddocks. Cependant, une condition pourrait bien changer la donne. Et ce serait une petite bombe dans le monde de la F1.

Alors que son contrat s'achève en 2028 avec Red Bull, Max Verstappen, dont le transfert fait grandement parler, n'a jamais caché qu'au-delà de cette date, il ne se voyait pas forcément poursuivre sa carrière en Formule 1. Impossible donc pour le quadruple champion du monde d'envisager un projet à la Fernando Alonso ou Lewis Hamilton, toujours pilotes au-delà des 40 ans. Cependant, une folle rumeur circule ces dernières heures dans le paddock concernant la possibilité d'un abandon de la réglementation 2026 pour un retour de V10 des 2028. Une perspective qui semble enchanter Max Verstappen.

Le retour des V10 enflamme Verstappen

« Je ne suis pas responsable du règlement. Mais bien sûr, pour l’émotion pure du sport, un V10 est nettement supérieur à ce que nous avons aujourd’hui. Parce que je me souviens, enfant, quand on se promenait et qu’on entendait le bruit des moteurs, cela apportait tellement plus, même si la vitesse de la voiture était peut-être plus lente », explique-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

Suffisant pour étendre sa carrière en F1 ?

« La simple sensation ressentie avec un moteur comme celui-là est indescriptible comparée à ce que nous avons actuellement », ajoute Max Verstappen. Relancé sur la possibilité de le voir poursuivre sa carrière au-delà de ce qu'il prévoyait en cas du retour des V10, le quadruple champion du monde lâche une réponse qui en dit long : « Peut-être... Oui ! C’est clairement plus excitant que ce que nous avons actuellement ». Autrement dit, c'est une petite bombe qui pourrait frapper la F1.