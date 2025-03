«C'était un enfer», Ménès balance sur le PSG !

Amadou Diawara

Ce vendredi après-midi, Pierre Ménès a publié une vidéo sur son compte YouTube Pierrot Le Foot, où il raconte ses dossiers sur le PSG. Comme il l'a avoué lui-même, le journaliste français était un supporter du club rouge et bleu dans sa jeunesse. Toutefois, depuis que Pierre Ménès exerce sa profession, la flamme entre le PSG et lui s'est éteinte.

Lors de son adolescence, Pierre Ménès était un grand fan du PSG. Toutefois, depuis qu'il est devenu journaliste, il ne supporte plus le club rouge et bleu. Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a expliqué comment son attachement pour le PSG s'était évaporé.

«Le PSG, c'était une merde par jour»

« C'est sûr que le PSG a eu une grande place dans ma vie. Je n'ai jamais caché en avoir été supporter à la fin de mon adolescence et au début de mon âge adulte. Après quand j'ai commencé à travailler à L'Equipe, et à suivre des matchs le week-end, je ne pouvais plus être au Parc des Princes, c'est mathématique. Pour ne plus supporter le PSG, ce qu'il y a de mieux, c'est le suivre au quotidien comme journaliste, parce que c'était un enfer. D'abord, parce que j'habitais à côté de Disney Land, donc faire la route jusqu'à Saint-Germain en Laye tous les jours, avec les bouchons et tout, c'était quelque chose. Et puis le PSG, c'était une merde par jour », a confié Pierre Ménès, avant d'en rajouter une couche.

«Tu étais déjà exténué»

« Je me souviens d'une saison qui commence à Bastia le mercredi soir, où Michel Denisot prend un coup de poing, le soir même Patrice Loko pète les plombs et se retrouve au commissariat, le jeudi Denisot dit de son entraineur qu'il faudrait qu'il soit un petit moins Luis et une petit peu plus Fernandez, et le vendredi Alain Roche se pète les croisés. Le championnat avait commencé depuis trois jours, et tu avais déjà fait douze papiers dans L'Equipe et tu étais déjà exténué », a raconté Pierre Ménès via Les dossiers de Pierrot.