Équipe de France : Zidane débarque avec un joueur surprise ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'équipe de France n'a pas convaincu ce jeudi soir. Les Bleus se sont inclinés face à la Croatie en quart de finale aller (2-0) de Ligue des Nations sans dévoiler leur mauvais visage. Sur RMC, Daniel Riolo et Walid Acherchour ont regretté les choix de Didier Deschamps, notamment en ce qui concerne la liste des 23 joueurs convoqués.

L’équipe de France était bien loin de son meilleur niveau face à la Croatie, et cela commence à durer. Si on enlève la victoire face à l’Italie en novembre dernier, les Bleus déploient un jeu ennuyant selon Daniel Riolo et Walid Acherchour, qui ne se sont pas privés de critiquer les décisions de Didier Deschamps.

L'arrivée d'Akliouche réclamée

Sur RMC, Acherchour a noté plusieurs problèmes dans la composition d’équipe. Selon lui, Mattéo Guendouzi n’a pas forcément le niveau pour débuter un match de cette ampleur. Sur le plateau de l’After Foot, le chroniqueur regrette l’absence d’un joueur créatif comme Maghnès Akliouche.

Tout va changer avec Zidane ?

Mais selon Daniel Riolo, il faudra attendre avant de voir le joueur de l’AS Monaco porter la tunique bleue. « C’est l’homme d’une nouvelle aventure » a-t-il confié ce jeudi. Ce qui laisse entendre qu’Akliouche pourrait faire ses grands débuts au moment de l’arrivée de Zinédine Zidane, soit après le Mondial 2026 si on suit la tendance.