L'OM sauvé grâce à Zidane ?

La rédaction

L'OM pourrait souffler un peu concernant l'avenir de De Zerbi. La Juventus, qui s'intéressait à lui, viserait un gros coup en faisant venir Zinédine Zidane ! Les candidats les plus probables sont Roberto Mancini et Igor Tudor, Zizou reste pressenti pour succéder à Deschamps en 2026 avec les Bleus.

L’avenir de Roberto De Zerbi à l’OM fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours. Le coach italien, en légère difficulté avec l’OM depuis quelques matchs, a vu son nom lié à de nombreux clubs en Italie, notamment la Juve, comme le révélait le journaliste Daniele Longo de Calciomercato. Une approche qui pourrait intéresser De Zerbi, même s’il n’a pas envie de quitter l’OM.

De Zerbi reste à l’OM ?

Mais La Gazzetta dello Sport vient rassurer les supporters de l’OM. Le quotidien italien révèle que la Juventus de Turin travaillerait sur plusieurs dossiers pour remplacer Thiago Motta, notamment un certain Zinédine Zidane... La Gazzetta ajoute toutefois que cette hypothèse semble plus que compliquée et que la Vieille Dame se dirigerait plutôt vers Roberto Mancini ou Igor Tudor.

Zidane chez les Bleus

Malgré les nombreuses rumeurs qui entourent Zinédine Zidane, le futur de l’ancien du Real Madrid devrait s’écrire en équipe de France. Didier Deschamps, l’actuel sélectionneur, a annoncé qu’il quitterait son poste après la Coupe du Monde 2026.