Un transfert stupéfiant à l’OM ?

Si Leonardo Balerdi est aujourd’hui un joueur de l’OM, où il est d’ailleurs le capitaine, il pourrait bien ne pas le rester longtemps. En effet, ces derniers jours, il a été question d’un possible transfert vers l’AS Rome, club que l’Argentin serait tenté de rejoindre. Une volonté de Balerdi qui déconcerte d’ailleurs Pierre Ménès.

Longtemps critiqué à l’OM, Leonardo Balerdi a réussi à renverser la situation pour être aujourd’hui un cadre sur la Canebière. A l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’Argentin a même pris du galon en récupérant le brassard de capitaine. Aujourd’hui, le défenseur central est donc essentiel dans le schéma de l’entraîneur italien, ce n’est d’ailleurs pas pour rien que De Zerbi redoute un départ de Balerdi. Mais voilà que cela pourrait bien arriver…

Balerdi à l’AS Rome ?

Sous contrat jusqu’en 2028 avec l’OM, Leonardo Balerdi pourrait partir dès le prochain mercato estival. En effet, les dernières rumeurs en provenance de la presse italienne faisant écho d’un intérêt de l’AS Rome. De plus, il était également expliqué que l’Argentin serait tenté de rejoindre le club de la capitale, où il pourrait retrouver ses compatriotes Leandro Paredes et Paulo Dybala. Direction donc Rome pour Balerdi ?

« Pour quelqu’un qui se dit attaché au club… »

Sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès a réagi à ses bruits de couloir sur Leonardo Balerdi. C’est ainsi qu'il a notamment lâché : « Je suis assez étonné pour quelqu’un qui se dit attaché au club, il a l’air très tenté par l’aventure de la Roma ».

Par ailleurs, n’était pas un grand fan de Leonardo Balerdi, Pierre Ménès a expliqué : « Déjà il y a un truc avec Balerdi, c’est qu’il n’est pas titulaire en équipe d’Argentine où c’est toujours Otamendi, qui a 112 ans qui est titulaire. Ça, en soit, c’est une forme de problème. Je ne suis pas fan de Balerdi, c’est un défenseur qui a de grosses qualités, mais avec lequel tu n’as aucune garantie. Effectivement, tu n’as pas de garantie qu’il se fasse expulser bêtement ou qu’il se déchire, qu’il marque contre son camp. Souvent, il a plombé l’OM ».