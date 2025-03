Mercato - Arabie Saoudite : La grande réponse de l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà évoqué cet hiver, Aymeric Laporte est un nom qui a de nouveau été lié à l’OM récemment. Le club marseillais serait toujours sur le coup et l’international espagnol serait intéressé à l’idée de découvrir la Ligue 1 l’été prochain. Toutefois, Pablo Longoria a laissé entendre que le fait qu’il évolue désormais en Arabie Saoudite, à Al-Nassr, pourrait compliquer les choses.

Invité dans l’émission El Larguero de la Cadena SER ce jeudi, Pablo Longoria a évoqué plusieurs dossiers mercato de l’OM, notamment la piste menant à Paul Pogba. Le président de l’Olympique de Marseille a confirmé avoir eu l’opportunité de recruter le milieu de terrain âgé de 31 ans, libre depuis son départ de la Juventus et qui peut reprendre la compétition depuis début mars après la fin de sa suspension pour dopage.

Pogba à l’OM, c’est encore possible

« Nous avons eu l'opportunité, il y a eu des conversations et nous avons réfléchi à cette possibilité. Pour l'avenir, c'est évidemment un joueur d'un niveau important et un nom comme celui-là sur le marché a toujours de la valeur », a déclaré Pablo Longoria, ne fermant pas la porte à une possible arrivée de Paul Pogba cet été, ce qui pourrait également être le cas d’Aymeric Laporte.

« L'Arabie Saoudite a écarté beaucoup de joueurs du marché pour une question de salaire »

Cet hiver déjà, le nom de l’international espagnol (40 sélections) avait été lié à l’OM. Ce jeudi, Foot Mercato a assuré que cette piste était toujours d’actualité. Les dirigeants marseillais auraient encore envie de recruter le défenseur âgé de 30 ans et ce dernier serait intéressé à l’idée de découvrir la Ligue 1, lui qui a évolué en Espagne et en Angleterre, avant de prendre la direction de l’Arabie Saoudite à l’été 2023. Ce qui pourrait compliquer les choses. « L'Arabie Saoudite a écarté beaucoup de joueurs du marché pour une question de salaire », a confié Pablo Longoria. Aymeric Laporte a encore un an de contrat avec Al-Nassr, jusqu’en juin 2026.