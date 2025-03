Griezmann : La «faute professionnelle» de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2026, Antoine Griezmann était annoncé ces dernières semaines vers un départ en MLS, mais pourrait finalement rester à l’Atlético de Madrid. Eric Di Meco quant à lui estime que l’OM et son directeur du football Medhi Benatia doivent à tout prix tenter de le recruter l’été prochain.

Ce jeudi, la presse espagnole a relancé l’avenir d’Antoine Griezmann. Ce dernier n’a jamais caché son envie d’évoluer en MLS d’ici à la fin de sa carrière et beaucoup pensaient que l’été 2025 serait le moment pour l’ancien international français de quitter l’Europe pour découvrir le championnat nord-américain.

Di Meco veut que l’OM tente le coup Griezmann

Selon AS, Antoine Griezmann pourrait finalement rester une saison de plus à l'Atlético de Madrid, où il est sous contrat jusqu'en juin 2026. Les deux parties se seraient mis d’accord pour poursuivre leur collaboration, mais Eric Di Meco aimerait que l’OM se mêle à ce dossier.

« Si on fait la Ligue des champions et qu’il ne tente pas de le faire, c’est une faute professionnelle ! »

Dans le Super Moscato Show sur RMC, l’ancien joueur de l’OM a encouragé Medhi Benatia à tenter de recruter Antoine Griezmann cet été : « Si on fait la Ligue des champions et qu’il ne tente pas de le faire, c’est une faute professionnelle ! Est-ce que je le sonde ? Oui, si l’OM est en Ligue des champions, je l’appelle : “Coucou Grizou, c’est Medhi”. Pour qu’il vienne à l’OM, s’il faut que je me fasse sonder moi, j’y vais volontiers. »