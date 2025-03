Adil Rami : La gaffe en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une famille en or, Danse avec les stars, la Kings League France… Adil Rami est partout ces derniers temps. L’ancien joueur de l’OM est également présent sur Twitch où il fait des lives. Ce fut lors d’une session d’ailleurs qu’il a leak une information sur la participation d’Hatem Ben Arfa à la Kings League. De quoi inciter AmineMaTué et Samir Nasri à éteindre l’incendie.

A compter du 6 avril prochain, la Kings League France débutera avec huit équipes représentées par divers présidents de renom. En attestent les présences d’Adil Rami avec son Wolf Pack FC ou encore de Samir Nasri aux côtés d’AmineMaTué et de Jérémy Ménez pour le F2R. En live la semaine dernière, Rami était l’auteur d’un leak au sujet d’Hatem Ben Arfa qui n’était pas prevu.

«J’ai leak ? Comment ça j’ai leak. Ah mer**»

« Amine (ndlr MaTué) m’a dit : « Adil s’il te plaît, je sais que t’es proche d’Hatem, laisse le moi, je veux faire ma génération 87 ». Je lui ai dit ok Amine, pas de problèmes. (…) S’il y a moyen de me laisser le Marocain de Berkane, ce serait une fierté pour moi ». Puis, en lisant les commentaires du live, Adil Rami s’est rendu compte avoir divulgué une information qu’il ne devait pas avec la mention d’Hatem Ben Arfa. « J’ai leak ? Comment ça j’ai leak. Ah mer**, Hatem Ben Arfa ? Ah zebi puta**. J’ai pas fait exprès, c’est trop tard, il y a trop de monde ».

«Il faut le laisser, on éteint le feu dès maintenant»

Dimanche soir, AmineMaTué était en live sur sa chaîne Twitch avec Samir Nasri. L’occasion pour le streamer de remettre les points sur les i sur le cas Hatem Ben Arfa. « Adil (ndlr Rami) relance le truc. Tout ce que j’ai dit à Adil c’est : « si Hatem joue, il ne va pas jouer pour toi, mais pour Jérem (ndlr Ménez) et Samir (ndlr Nasri) qui sont ses potes. Toi, il te connaît un peu moins. C’est tout ce que je lui ai dit. Je ne lui ai pas dit qu’on l’avait, je n’ai rien survendu. Il faut le laisser, on éteint le feu dès maintenant ».

«On lui en a parlé, mais pour l’instant il n’a pas forcément envie de le faire»

Samir Nasri, membre de la génération 87 au même titre que l’ex-joueur de l’OM et du PSG, en a dit plus sur le sujet. Reconnaissant au passage qu’Hatem Ben Arfa ferait un malheur en Kings League France. « On dit tout ou pas ? On lui en a parlé, mais pour l’instant il n’a pas forcément envie de le faire. Il faut respecter ça, parce que je pense que dans ce format il ferait un bordel sans nom. Mais pour l’instant, il a autre chose. Dans le foot, il a eu des moments qui l’ont dégoûté. C’est un joueur extraordinaire quand il a envie. Tu l’envoies en un contre un ici… tu sais ce qui leur fait (rires) ».