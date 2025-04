«Les meilleurs» : Le PSG tease un mercato de folie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vainqueur d’Angers samedi (1-0), le PSG a d’ores et déjà validé son 13e titre de champion de France. Une situation qui enchante évidemment Luis Enrique visiblement très satisfait du projet parisien qui vise à recruter «les meilleurs joueurs». Un indice sur le prochain mercato estival du PSG ?

Depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, un nouveau projet a été lancé basé sur le recrutement de joueurs à fort potentiel. Pour le moment, cela porte ses fruits comme en témoigne le 13e titre de champion de France acquis samedi grâce la victoire contre Angers. Et le technicien espagnol annonce que cela se poursuivra avec la même ambition sur le mercato.

Luis Enrique encense encore le projet du PSG

« Mon bonheur ne dépend pas des titres que je gagne, mais de l’implication, des ressources et du projet du club dans lequel je suis. Je suis également très attaché aux profils des joueurs et des moyens qu’a le club pour faire signer les meilleurs et m’offrir les meilleures conditions pour réaliser mon travail. C’est le cas à Paris », a-t-il confié en conférence de presse avant de poursuivre.

«Faire signer les meilleurs»

« J’ai d’ailleurs renouvelé mon contrat pour deux ans supplémentaires. Les profils des joueurs qui ont signé prouvent qu’ils sont là à moyen voire long terme. Jouer dans un stade aussi puissant, avec des supporters qui n’arrêtent pas de te soutenir, même quand tu perds, aide aussi. Il y a tout pour se sentir bien et épanoui. J’essaye de redonner ce soutien qu’on m’offre sous la forme de titres », ajoute Luis Enrique.