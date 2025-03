Griezmann, le coup de tonnerre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin 2026, Antoine Griezmann n'a toujours pas tranché officiellement pour son avenir. Cependant, selon la presse espagnole, le champion du monde 2018 aurait finalement décidé d'honorer son bail avec l'Atlético de Madrid. Un sacré retournement de situation alors qu'un départ vers la MLS semble prendre forme.

Alors qu'il a annoncé sa retraite internationale en septembre dernier, Antoine Griezmann n'a toujours pas réglé son avenir en club. Sous contrat jusqu'en 2026, le natif de Mâcon aurait des envies d'ailleurs et la tendance récente était à un départ en MLS cet été.

Griezmann a finalement décidé de rester ?

Cependant, AS annonce un coup de théâtre dans ce feuilleton. En effet, selon les informations du média espagnol, Antoine Griezmann est désormais plus proche de rester à l'Atlético de Madrid que de partir. La direction du club madrilène a ainsi rencontré l'entourage du joueur et les deux parties seraient arrivées à la même conclusion à savoir un désir commun de poursuivre l'aventure ensemble.

Un départ en MLS retardé

A moyen terme, l'objectif d'Antoine Griezmann sera toujours de rejoindre la MLS. Un projet simplement décalé d'un an. En 2026, à l'issue de son contrat à l'Atlético de Madrid, le champion du monde 2018 s'envolera vers les Etats-Unis, peut-être pour rejoindre ses amis Olivier Giroud et Hugo Lloris à Los Angeles.