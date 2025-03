Giroud : Un sale coup de Griezmann, Pierre Ménès balance !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche, en marge de la réception de la Croatie, Olivier Giroud a reçu un bel hommage pour sa carrière en équipe de France. Mais l’ancien buteur des Bleus était seul à être célébré alors qu’Antoine Griezmann aurait aussi pu l’être. Et selon Pierre Ménès, le joueur de l’Atlético de Madrid a volontairement choisi de ne pas être au Stade de France.

Retraité depuis la fin de l'Euro, Olivier Giroud a eu le droit à un bel hommage au Stade de France en marge du match contre la Croatie. Un hommage qu'il n'a pas partagé avec Antoine Griezmann, pourtant lui aussi jeune retraité. Et pour cause, selon Pierre Ménès, le Colchonero veut un hommage juste pour lui.

Giroud, un hommage sans Griezmann

« On en est tous aux supputations avec Griezmann, et c’est sa faute car c’est lui qui n’a pas donné de clés sur son arrêt. Il a dit stop, a fait son petit message, mais on ne sait pas. Toutes les suppositions sont possibles : est-ce qu’il n’a pas aimé la manière dont Deschamps l’a traité à l’Euro, est-ce qu’il n’a pas aimé que Mbappé lui soit préféré pour le brassard, est-ce qu’il voit qu’il est moins bien physiquement, car il faut aussi le reconnaître », estime-t-il sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.

«Il le voulait seul et certainement pas le partager même avec Olivier Giroud»

« Il laisse ce doute planer, et il le laisse volontairement. Et je pense en plus, et c’est très personnel, que s’il voulait un hommage, il le voulait seul et certainement pas le partager même avec Olivier Giroud, avec lequel il s’entend très bien, je pense qu’il y a beaucoup d’égo aussi dans tout ça », ajoute Pierre Ménès.