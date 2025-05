Mbappé : «On avait plusieurs propositions», la révélation choc de sa mère !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est la descente aux enfers pour le Stade Malherbe de Caen version famille Mbappé qui est devenue l'actionnaire majoritaire du club normand en septembre 2024. Releguée en National 1, la fan base du SM Caen a fait part de son mécontentement envers les grands patrons. Ce que n'a pas apprécié Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé est sur tous les fronts. En plus d'être le nouvel attaquant star du Real Madrid depuis l'été dernier, il est le capitaine de l'équipe de France et l'actionnaire majoritaire à 80% du Stade Malherbe de Caen via Coalition Capital. Mbappé aux multiples casquettes, mais sa première saison en tant que propriétaire du club normand s'est conclue par une relégation en National.

«On oublie juste de dire pourquoi est-ce qu'on est venu et que c'est notre argent personnel»

Pour la première fois en 41 ans, le Stade Malherbe de Caen va quitter le monde professionnel. Une déroute totale qui a attisé la colère des joueurs caennais et de leurs supporters dirigée vers la famille Mbappé. Ce qui n'a pas plu à sa mère Fayza Lamari.

« Parce que c'est un sportif de haut niveau et que c'est un footeux et que c'est un amoureux de foot, il est lucide aussi sur certaines choses, et il a une analyse complètement différente de la mienne. Moi j'ai eu de la colère à certains moments de la saison parce qu'effectivement quand on s'attaque gratuitement au président, quand on s'attaque gratuitement à ma personne, on oublie juste de dire pourquoi est-ce qu'on est venu et que c'est notre argent personnel ».

«On nous a amené trois clubs et naturellement, le choix s'est fait sur Stade Malherbe»

En interview pour France Bleu, Fayza Lamari avoue d'ailleurs que Kylian Mbappé aurait pu investir son argent dans deux autres clubs à la place du SM Caen, mais que ce fut un choix du cœur puisque l'attaquant du Real Madrid aurait pu faire ses classes au centre de formation de Caen si Xavier Gravelaine n'avait pas refusé. « C'est l'argent personnel de Kylian qu'il a investi. Il n'y avait pas quinze personnes ou sociétés qui étaient prêtes à acheter le Stade Malherbe. On l'a fait par challenge, parce que l'histoire était belle pour nous. On avait plusieurs propositions. On nous a amené trois clubs et naturellement, le choix s'est fait sur Stade Malherbe ».