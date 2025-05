L'avenir de Mbappé sauvé par Ousmane Dembélé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Tandis que Kylian Mbappé connait des hauts et des bas cette saison avec le Real Madrid, pour Ethan Mbappé, c'est beaucoup plus compliqué au LOSC. En effet, depuis son départ du PSG, le milieu de terrain galère chez Dogues en raison de nombreuses blessures. Il n'y aurait toutefois pas de quoi s'inquiéter pour Mbappé, surtout quand on voit Ousmane Dembélé.

L'été dernier, à l'instar de Kylian Mbappé, Ethan Mbappé quittait lui aussi le PSG. Le petit frère du Madrilène s'est alors engagé avec le LOSC, où sa saison a été minée jusqu'à présent par les blessures. Dimanche dernier, face à Angers, à nouveau touché, Ethan Mbappé a d'ailleurs dû sortir du terrain sur une civière.

« Un simple manque de chance ou de la fatigue »

Faut-il alors s'inquiéter des blessures à répétition d'Ethan Mbappé ? Pour L'Equipe, Alain Simon, ancien médecin du PSG et des Bleus, a confié : « Peut-être qu'Ethan avait des troubles préexistants à ce sujet, mais désormais les clubs suivent ça de très près. Cela peut aussi être un simple manque de chance ou de la fatigue ».

« Regardez Ousmane Dembélé... »

C'est ensuite qu'Alain Simon a pris l'exemple d'Ousmane Dembélé, lâchant : « Il n'y a pas de crainte à avoir pour l'instant pour la suite de sa carrière. Regardez Ousmane Dembélé à Barcelone c'était blessure sur blessure, et maintenant plus une seule. En vieillissant, le corps change énormément ». De quoi rassurer Ethan Mbappé ?