Retour au PSG : La punchline du clan Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid l'été dernier. Dans la foulée, l'attaquant de 26 ans et son clan ont racheté le club de Caen. Interrogé sur son premier mercato avec le SMC, Fayza Lamari a regretté les prix réclamés, citant le PSG pour manifester sa stupéfaction.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a fait ses valises. En fin de contrat le 30 juin 2024, le capitaine de l'équipe de France s'est envolé vers Madrid, et ce, pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real Madrid, le club de ses rêves. Dans la foulée, Kylian Mbappé est devenu le nouveau propriétaire du Stade Malherbe de Caen. En effet, son clan a récupéré 80% des parts du club normand via le fonds d'investissement Coalition Capital.

Dès le rachat du Stade Malherbe de Caen, le clan Mbappé a pris une décision fracassante : annuler le transfert d'Alexandre Mendy vers l'Angleterre. Comme l'a avoué Fayza Lamari - la mère du joueur - ce choix a été fait parce que les attaquants sur le marché étaient beaucoup trop chers.

« C’est nous qui l’avons fait rester. C’est le seul joueur qui a séché l’entraînement et j’ai trouvé ça scandaleux. Je l’ai vu pour discuter mais comment trouver un attaquant à 22 buts à la mi-août ? On est descendu avec lui, alors sans lui… On nous a donné une liste d’attaquants, mais je me suis cru au PSG vu les prix. Il n’a pas forcément répondu présent, mais j’ai trouvé sa sortie inappropriée. Il ne s’est pas entraîné pendant 2 mois, donc il est revenu tard, mais en attendant, il continuait à être payé… Je comprenais sa détresse, mais je ne suis pas responsable de ce que l’ancien président lui a dit », a expliqué Fayza Lamari lors d'un entretien accordé à Ici Normandie.