OM : Le coup de fil qui bouleverse un entraîneur !

C'est ce vendredi, au Vélodrome, que le Match des Légendes va se jouer pour fêter les 125 ans de l'OM. Pour l'occasion, d'illustres noms du club phocéen vont faire leur retour sur la Canebière. Ça va notamment être le cas d'Eric Gerets. Ancien entraîneur de l'OM, il sera aux commandes d'une des deux équipes de cet événement. Et le Belge n'a pas pu cacher sa joie à l'idée de revenir à Marseille.

Bien avant Roberto De Zerbi, le banc de l'OM a été occupé par Eric Gerets. En effet, entre 2007 et 2009, l'entraîneur belge était aux commandes du club phocéen. Si cela n'a donc pas duré très longtemps, cela ne l'a toutefois pas empêché de laisser de très bons souvenirs aux fans de l'OM. Ces derniers vont d'ailleurs avoir l'occasion de le revoir au Vélodrome. En effet, ce vendredi, Eric Gerets sera entraîneur d'une des équipes du Match des Légendes pour célébrer les 125 ans de l'OM.

« C'est comme si je rentrais à la maison »

Eric Gerets s'apprête donc à revenir à Marseille et l'ancien entraîneur de l'OM est plus heureux que jamais à ce sujet. Dans des propos accordés à La Provence, le Belge a ainsi fait savoir : « Je suis trop content de revenir à Marseille. J'étais déjà là la saison dernière pour venir saluer le public, Niang et Djibril Cissé m'attendaient à l'hôtel pour m'accueillir. Je vous jure que j'avais des frissons. Et quand je vous dis des frissons, c'étaient de vrais frissons ! Aujourd'hui, j'en ai encore à l'idée de revoir pas mal de mes anciens joueurs. Ça me procure un plaisir que vous ne pouvez pas imaginer. C'est comme si je rentrais à la maison, même si je n'ai passé que deux ans à Marseille ».

« Les larmes n'étaient pas loin »

« Quand le club m'a appelé, je ne vais pas dire que j'avais les larmes aux yeux, mais quand j'ai su qui étaient mes anciens joueurs invités, les larmes n'étaient pas loin... C'est un tel événement pour moi, à part Cissé et Niang, je n'en ai revenu aucun. Je vais les revoir seize ans plus tard, c'est super ! », a poursuivi Eric Gerets qui a donc failli craquer en recevant l'appel de l'OM pour lui faire cette proposition.