«Un tueur», la transformation préparée par l'OM !

Après de longues années de recherches, l'OM aurait-il enfin trouvé son « grantatakan » ? En janvier dernier, Amine Gouiri a rejoint le club phocéen, où il ne lui aura pas fallu longtemps avant de s'imposer. L'Algérien fait ainsi aujourd'hui taire ses détracteurs à Marseille, où on veut en faire «un tueur».

Que ce soit à l'OL, Nice ou Rennes, Amine Gouiri a toujours suscité de nombreuses interrogations. En effet, l'Algérien alternait entre le chaud et le froid. C'est ainsi que son arrivée à l'OM était loin de convaincre tout le monde. Mais depuis qu'il est à Marseille, Gouiri fait mentir tout le monde et ce n'est peut-être pas fini...

« On veut en faire un tueur »

Avec Amine Gouiri, l'OM tient donc une arme redoutable. Et c'est bien le projet de Medhi Benatia. En effet, pour L'Equipe, le directeur du football olympien a fait savoir : « Je crois qu'il peut-être ce top attaquant et on veut en faire un tueur. On ne le lâche pas, on lui casse la tête, mais il a tiré des leçons de ce qu'il s'est passé à Rennes, de la façon dont il s'est endormi ».

« Tout est réuni pour le maintenir éveillé »

« Ici, tout est réuni pour le maintenir éveillé. Il y a l'ambiance du Vélodrome qu'il adore, il est aux anges quand il voit les tribunes. Et lui, c'est exactement ce qu'on veut, un pro qui arrive avant les séances, repart longtemps après, fait ses soins, tient une routine exigeante », a poursuivi Benatia sur Gouiri.