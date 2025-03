100M€ : Le PSG obligé de faire un gros craquage ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Habitué à aller chercher des jeunes cracks au Portugal avec Luis Campos, le PSG en pince désormais pour Rodrigo Mora, jeune pépite offensive du FC Porto. Mais le club lusitanien semble bien déterminé à faire passer sa clause libératoire à 100M€ pour obliger le PSG à un gros craquage financier.

Vitinha, Gonçalo Ramos, João Neves... C'est un fait, le PSG a été habitué à faite son petit marché dans le championnat portugais depuis la nomination de Luis Campos au poste de conseiller sportif. Le dirigeant lusitanien n'a jamais hésité à débourser de grosses sommes pour signer de jeunes talents de Liga Betclic au PSG, et ce n'est pas terminé.

Le PSG à fond sur Rodrigo Mora

Selon les révélations des médias portugais Record et OJogo, le PSG est fortement intéressé par le profil de Rodrigo Mora (17 ans, FC Porto). Le jeune attaquant compte 15 apparitions en championnat, pour 4 buts et 3 passes décisives, et Luis Campos serait l'un de ses grands admirateurs. Mais le conseiller sportif du PSG devra mettre le paquet pour attirer Mora.

Un deal à 100M€ ?

Le FC Porto ne compte pas rester les bras croisés devant cet intérêt du PSG pour Mora, et envisage de lui faire signer au plus vite une prolongation de contrat afin de faire grimper le montant de sa clause libératoire aux alentours de 80/100M€ ! Affaire à suivre...