L’OM signe un joueur : Il hallucine !

La rédaction

Gerónimo Rulli ne cache pas son amour pour l’OM et ses supporters. Dans une interview pour ESPN, le gardien argentin a comparé l’ambiance marseillaise à celle de Boca Juniors, louant la ferveur inébranlable des fans olympiens malgré les résultats. Pour lui, l’OM est «le plus grand club de France».

Arrivé cet été à l’OM pour seulement 4 M€, Gerónimo Rulli s’est vite imposé comme l’un des meilleurs coups du mercato marseillais. Le gardien argentin est l’un, si ce n’est le, meilleur joueur de l'OM depuis le début de la saison et enchaîne les arrêts de grande classe. Rapidement adopté par les supporters, le portier de l’OM a clamé son amour pour le peuple marseillais à de nombreuses reprises.

«Le plus grand club de France»

Dans l’émission Sports Center, sur ESPN, Gerónimo Rulli a évoqué l’ambiance de l’OM et a fait une comparaison flatteuse entre ses supporters et ceux d’un autre club mythique :

«Les supporters de l’OM me font penser à ceux de Boca, ce sont les mêmes ou très similaires. Le club n’a pas remporté beaucoup de championnats ces dernières années, mais historiquement, c’est le plus grand club de France et le seul à avoir remporté la Ligue des champions. Quand on va dans un stade extérieur, c’est toujours plein parce que l’OM joue et plus de la moitié du stade nous soutient. Du coup, je vois le public et, malgré les résultats, il est toujours là, debout.»

La comparaison OM/Boca

«Je remarque beaucoup de similitudes avec ce qu’est le supporter de Boca : ils ont été éliminés de la Copa Libertadores et, dans l’autre match contre Rosario Central, le stade s’effondrait. Cela en dit long sur leurs supporters et sur nous, les Argentins, en tant que passionnés de football, et rien d’autre. Ici en Europe, ils voient cela et n’arrivent pas à y croire», continue le gardien de l’OM.