Vente OM : Boudjellal avait un grand projet !

Mourad Boudjellal est récemment revenu sur son projet de rachat de l’OM à l’été 2020, avec l’homme d’affaires tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi. Quelques années plus tard, l’ancien président du RC Toulon estime qu’il n’aurait pas été à la hauteur, mais avait tout de même l’ambition de ramener une « star » à Marseille.

Un rachat qui avait tourné au fiasco. À l’été 2020, Mourad Boudjellal s’était lancé dans un projet de rachat de l’OM, avec Mohamed Ayachi Ajroudi. Comme il l’avait expliqué deux ans plus tard, l’ancien président du RC Toulon estime avoir été « berné » par l’homme d’affaires tunisien. « J'ai envie de m'excuser auprès de McCourt, car je n'avais pas tous les éléments », avait-il confié à Nice-Matin en juin 2022.

« Je n’aurais pas été capable de faire grand-chose »

« La vérité, c'est qu'Ajroudi voulait racheter l'OM en se servant de moi pour faire un aller-retour. Il pensait que j'allais faciliter la vente mais il ne voulait pas mettre l'argent. Il voulait récupérer et vendre le club en faisant une grosse marge, il n'était là que pour ça. Ça devait durer vingt-quatre heures. À la limite, il avait vendu avant de le racheter... », avait expliqué Mourad Boudjellal. « Ajroudi, c'était un brouteur. Il m'a un peu roulé, j'aurais dû me méfier un peu plus. C'est de ma faute. J'ai été berné, voilà [...] Bien sûr que je lui en veux. Je respecte trop l'OM et les Marseillais pour ça... »

« Faire venir une star »

Dans le podcast FeedBack, animé par l’ancien joueur du RCT Mehdi Merabet, Mourad Boudjellal est revenu sur ce projet de rachat de l’OM : « Ça ne s’est pas fait parce que… Notre associé ? C’était un brouteur, puis après, il ne voulait pas vendre, c’est son droit. C’est un mec qui a gagné beaucoup d’argent et dès qu’il a eu trois photos dans la presse, il en a perdu le contrôle ! On a totalement perdu le contrôle du mec. Il est devenu fou ! Il n’était plus gérable ! Les médias, il faut apprendre à les contrôler. Mais moi, l’OM, heureusement que je n’y suis pas allé. Je n’aurais pas été capable de faire grand-chose. Le foot, ce n’est pas mon univers du tout. J’ai voulu essayer (...) Qu’est-ce que j’aurais fait à l’OM ? Je voulais exploiter à fond le produit OM. Lui donner une identité méditerranéenne très forte et ne pas la renier. Et puis c’est faire venir une star. »