«Un duo insolite» intéressé pour racheter l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu'on a connu notamment Mourad Boudjellal dans le monde du rugby comme président du RCT, il a ensuite voulu mettre un pied dans le football. Il avait alors été question d'un rachat de l'OM. Boudjellal s'était associé pour cela avec Mohamed Ayachi Ajroudi. Un épisode sur lequel est revenu Thibaud Vézirian.

Au cours des dernières années, on en a vu des informations passées concernant la vente de l'OM. Aujourd'hui, Frank McCourt est pourtant toujours à la tête du club phocéen. Mais ça aurait pu être différent, notamment si le projet de Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi de reprendre l'OM avait abouti en 2020. Ça n'a finalement pas été le cas.

Un retour explosif ! 🎉 Après trois ans d'interdiction, cet ultra de l'OM retrouve son trône au Vélodrome. Que va-t-il se passer ? https://t.co/RDsCrHyWjE — le10sport (@le10sport) February 7, 2025

« Un duo inédit, insolite »

Ce projet de rachat de l'OM par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi avait fait énormément parler à l'époque. Sur Youtube, Thibaud Vézirian est revenu dessus. Et il a notamment confié : « Mourad Boudjellal est arrivé avec son acolyte, que j'ai dévoilé en premier, notre ami Ajroudi. Ils formaient un duo inédit, insolite ».

« Une concurrence de gens beaucoup plus riches »

Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi n'ont finalement pas réussi à racheter l'OM. Et pour cause... « J'ai été le premier à prévenir que ça n'irait pas au bout. Ils étaient victimes d'une concurrence de gens beaucoup plus riches, plus haut placés », a poursuivi Vézirian.