F1 : Lewis Hamilton lui déclare sa flamme !

A 40 ans, Lewis Hamilton a décidé de relever un nouveau défi en Formule 1. Le Britannique a ainsi quitté Mercedes pour rejoindre Ferrari. Désormais, le septuple champion du monde fait la paire avec Charles Leclerc et entre les deux, le courant est visiblement immédiatement passé. Hamilton n’a d’ailleurs pas manqué de dire tout le bien qu’il pensait de son nouveau coéquipier.

Personne ne l’avait vu venir, ça a secoué le monde de la Formule 1. Il y a un peu plus d'un an désormais, le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025 était officialisé. Après une Last Dance avec Mercedes en 2024, le Britannique est donc désormais au sein de la Scuderia. Un nouveau chapitre pour le pilote de 40 ans qui fait la paire avec Charles Leclerc. Le Monégasque est ainsi passé de Carlos Sainz Jr à Hamilton, auprès duquel il fait bonne impression. Et le septuple champion du monde n’a pas hésité à le faire savoir publiquement.

« C’est un beau mec vous savez »

Plus que quelques jours avant le premier Grand Prix de la saison de Formule 1. Le rendez-vous est ainsi donné en Australie et en marge de cet événement, Lewis Hamilton s’est exprimé sur Charles Leclerc, son coéquipier chez Ferrari. Rapporté par Le Parisien, le Britannique a alors lâché à propos du Monégasque : « Ce qui me surprend le plus chez Leclerc ? À part ses cheveux magnifiques ? Ses yeux ! C’est un beau mec vous savez. Je dirai son éthique de travail. On ne sait jamais ce qui se passe dans les coulisses. Tous les pilotes travaillent dur mais chacun a sa méthode pour être le plus performant possible. C’est très cool de travailler à ses côtés ».

« On partage vraiment beaucoup de passions ensemble »

Charles Leclerc en a lui aussi dit plus sur sa relation avec Lewis Hamilton. Relayé par Eurosport, le pilote Ferrari a confié : « On partage vraiment beaucoup de passions ensemble, surtout la musique. Mais nous n'en avions jamais parlé avant car on se croisait seulement lors des courses et on ne parlait que de ça. On a fait beaucoup de choses ensemble ces derniers temps et cela nous a permis de mieux nous connaître. C'est une personne très gentille et nous nous entendons très bien, ce qui est super pour l’équipe ».