F1 - Alpine : Du jamais vu, Pierre Gasly est sous le choc

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alpine a probablement été la plus grande surprise des essais hivernaux de Bahreïn. Il faut dire qu'il y a tout juste un an, l'écurie française était la plus mauvaise avant de débuté la saison, ce qui a engendré de nombreux changements en interne. Et visiblement, Pierre Gasly est agréablement surpris par l'évolution d'Alpine.

La saison dernière, les essais hivernaux avaient vu Alpine sombrer. L'écurie française était de loin la moins performante, ce qui s'est confirmé lors des premières courses. Une situation qui a poussé Alpine à lancer une large révolution en interne avec notamment l'arrivée de Flavio Briatore qui a pris des décisions radicales qui portent leurs fruits. La seconde partie de saison dernière a ainsi été bien plus positive, ce qui permet à Pierre Gasly d'être très optimiste avant le premier Grand Prix de la saison dimanche en Australie. Le Français n'avait jamais vu ça.

F1 - Ferrari : Hamilton part déjà au clash !

➡️ https://t.co/0MBnSrAk5E pic.twitter.com/2GNQ4dKuz0 — le10sport (@le10sport) March 10, 2025

Les changements d'Alpine plaisent à Gasly

« Je dois dire que je me sens bien. Ces deux dernières années, les essais hivernaux ont été problématiques pour l'équipe, et cette fois, à Bahreïn, nous avons eu l'impression de commencer l'année dans de meilleures conditions. Je n'ai pas essayé de trop lire les données, je sais qu'il y en a des tonnes. Ce qui est certain, c'est que ce sera une saison très serrée. Je pense que le top 4 restera le même. La question est de savoir quel sera l'écart entre les deux groupes, en espérant qu'il ait diminué un peu, ce qui nous permettrait de nous battre en davantage d'occasions », lance le pilote français dans des propos rapportés par Motorsport, avant de poursuivre.

«C'est ce que j'ai vu de mieux depuis que je suis arrivé»

« Les tests se sont bien passés et je dois dire que je suis vraiment enthousiaste à l'idée de commencer en Australie. Je me suis senti bien tout l'hiver, physiquement et mentalement. J'ai le sentiment que l'équipe est dans une très bonne situation. l y a de nouvelles personnes, soutenues par celles qui étaient déjà là, dans une dynamique positive depuis la fin d'année dernière. J'ai l'impression que tout est en train de se mettre en place comme il faut. En termes de structure et d'opérationnel, avec ce que je vois à l'usine, c'est ce que j'ai vu de mieux depuis que je suis arrivé, ainsi que pour les processus et l'état d'esprit dans lequel nous abordons la saison. Je sais que j'ai dit il y a dix mois que je voyais beaucoup de changements positifs, même si nous étions en fond de grille. Je voyais que de bonnes choses se produisaient et c'est pourquoi je me suis engagé dans cette équipe. Je suis ravi de voir qu'il y a une évolution constante. La direction que nous prenons est très claire », ajoute Pierre Gasly.