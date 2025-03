F1 : Pierre Gasly en sueur à cause du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le grand rendez-vous approche ! Le premier Grand Prix de la saison de Formule 1 est pour ce 16 mars en Australie. La tension monte donc au sein du paddock et chez les différents pilotes. Pierre Gasly va lui repartir pour un exercice avec Alpine. Mais voilà que ce mardi soir, le Français était davantage concentré par le Mach du PSG face à Liverpool et le scénario l’a quelque peu fait suer.

Pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, il faudra donc compter sur le PSG. Et quelle performance réalisée par le club de la capitale. Vaincu à l’aller par Liverpool, les joueurs de Luis Enrique devaient renverser les Reds sur la pelouse d’Anfield. Buteur, Ousmane Dembélé a remis les deux équipes à égalité et celles-ci n’ayant pas réussi à se départager au bout des prolongations, ça s’est donc joué aux tirs au but. Et à cet exercice, le PSG a pu compter sur un Gianluigi Donnarumma XXL, l’Italien ayant arrêté deux tentatives de Liverpool et c’est Désiré Doué qui a ensuite valider le ticket parisien pour les quarts de finale.

« Quelle bataille »

Au-delà d’être un pilote de Formule 1, Pierre Gasly est également un grand fan de football. Propriétaire du FC Versailles, le Français supporte également le PSG. Et forcément, ce mardi soir, il était devant sa télévision pour assister à la rencontre face à Liverpool. C’est sur X que Gasly a posté ses réactions. « Gigi, je t’aime », a d’abord lâché le pilote Alpine, remerciant ainsi Gianluigi Donnarumma. « Quelle bataille en Ligue des Champions. Félicitations à Liverpool, ça m’a fait suer. Allez Paris ! Des guerriers », a-t-il ensuite posté.

« Je suis prêt physiquement et mentalement »

Pierre Gasly s’apprête donc à entamer une nouvelle saison de Formule 1 avec Alpine. Et récemment, à propos de cet exercice 2025, le Français expliquait notamment : « Je suis prêt physiquement et mentalement pour affronter les défis de la saison à venir. (…) Je sais que je travaille énormément pour ça si la voiture me le permet et me donne les moyens de me bagarrer. On est sur la bonne voie et j'espère qu'on va pouvoir aller se mêler à la bagarre très prochainement ».