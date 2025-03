F1 : Ferrari et Hamilton prêts à abandonner dès avril ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que quelques jours maintenant avant le coup d’envoi de la saison 2025 de Formule 1. Mais voilà que l’exercice 2026 est déjà dans l’esprit de toutes les écuries. Une préoccupation qui pourrait notamment avoir certaines répercussions très tôt dans la saison. C’est ainsi que chez Ferrari, on pourrait abandonner la course au titre de champion du monde dès le mois d’avril.

Bien évidemment, Ferrari et Lewis Hamilton sont la grosse attraction de la saison 2025 de Formule 1. Toutes les caméras seront d’ailleurs braquées sur le Britannique pour le premier Grand Prix en Australie pour ses débuts officiels avec la Scuderia. Avec l’écurie italienne, Hamilton rêve d’aller décrocher son 8ème titre de champion du monde et ainsi enfin surpasser Michaël Schumacher. Mais voilà que chez Ferrari, dès le mois d’avril, on pourrait faire une croix sur le titre afin de se concentrer pleinement déjà sur la saison 2026 lors de laquelle tous les compteurs seront remis à zéro.

A quoi faut-il s’attendre cette saison pour Ferrari ? Lewis Hamilton va-t-il jouer le titre avec la Scuderia ? Visiblement, on devrait être fixé très vite sur les intentions de l'écurie italienne, qui pourrait très bien se tourner vers 2026 à peine dès le mois d’avril. En effet, rapporté par Eurosport, Fred Vasseur a expliqué : « Quand est-ce qu'on arrête celle-là (la SF-25), quand est-ce qu'on bascule sur 2026 ? Parce qu'il y a un changement complet : moteur, châssis, aéro, et ce sera plus compliqué à gérer. Sur une semaine de développement de la nouvelle voiture, on va gagner en dixièmes ce qu'on gagnait en centièmes sur l'ancienne. Si on prend du retard dans le développement de la nouvelle voiture, c'est sûr qu'on le paiera l'année prochaine ».

« Je pense que ce qui va décider tout le monde, c'est la position au championnat après cinq courses. Un mois après Melbourne, on verra un peu plus clair sur les forces en présence. Je pense qu'on aura une bonne vision de qui est dans le coup ou pas au championnat. Après, si quelqu'un est une seconde devant, c'est assez facile de décider de dire « j'arrête et je me concentre sur 2026 » ; s'il est une seconde derrière aussi », a poursuivi le patron de Ferrari. Rendez-vous donc après 5 Grands Prix cette saison et cela sera le cas à l’issue de celui en Arabie Saoudite, le 20 avril prochain.