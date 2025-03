F1 - Hamilton : Grosse bagarre annoncée avec son ex !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouveau pilote Ferrari, Lewis Hamilton a de grosses ambitions pour cette saison 2025. Le Britannique espère remporter un huitième titre mondial qui le placerait définitivement au Panthéon de la Formule 1. Mais pour cela, il devra notamment battre son ancienne écurie, Mercedes. Toto Wolff annonce même une belle bagarre.

C'est le transfert du siècle en Formule 1. Lewis Hamilton a effectivement décidé de rejoindre Ferrari afin de remporter un huitième titre mondial. Pour cela, il faudra notamment dominer son ex-écurie à savoir Mercedes. D'ailleurs, Toto Wolff promet une très belle bagarre avec la ferme volonté de battre son ancien pilote.

Hamilton, la grosse bagarre avec son ex-écurie

« Au début, c’était étrange de l’imaginer en rouge, de penser à quoi il ressemblerait après tant de jours dans une Mercedes. Mais ensuite, il est arrivé en janvier dans sa tenue rouge et dans la voiture rouge. Dans ces temps qui évoluent rapidement, on s’y habitue aussi rapidement. Maintenant, c’est une image normale pour moi. Il y avait quelque chose d’emblématique dans le fait qu’il se tenait là dans sa tenue de Parrain en costume. Je lui ai dit : "J’essaie de te faire enfiler un costume depuis 12 ans, et puis tu le fais le premier jour chez Ferrari." Nous avons tous les deux beaucoup ri », assure le patron de Mercedes dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

Wolff veut battre Hamilton

« Ce n’est pas si mal entre nous, nous sommes de très bons amis. Sur le plan personnel, je lui souhaite le meilleur, mais sur la piste, nous voulons le battre. L’équilibre des forces après les essais à Bahreïn est que quatre équipes sont à peu près au même niveau sur un tour rapide, avec peut-être un petit avantage pour (Lando) Norris. Dans les simulations de course, les deux McLaren sont clairement devant, avec (Max) Verstappen, nous et Ferrari juste derrière », ajoute Toto Wolff.