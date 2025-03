Lewis Hamilton : La folie à un milliard...

Thomas Bourseau

Entre Ferrari et Lewis Hamilton, c’est un mariage qui rend toutes les parties heureuses qui a vu le jour ces dernières semaines. D’ailleurs, le détenteur de sept championnats du monde cultivait le désir de s’asseoir au volant d’une monoplace de la Scuderia depuis sa plus tendre enfance. Son aura est telle qu’il a cassé la toile au moment de ses premiers pas en Italie à Maranello en janvier dernier. Une opération de communication folle qu’a commenté Frédéric Vasseur, patron de Ferrari.

Le 20 janvier dernier, Ferrari publiait sur ses différents réseaux sociaux divers posts de Lewis Hamilton à Maranello. Le septuple champion du monde de Formule 1 qui avait officiellement couru pour la dernière fois avec Mercedes quelques semaines plus tôt, se présentait en Italie avec une Ferrari dans le fief de la mythique écurie transalpine. Un coup de communication magistral de la part de Ferrari.

«Je ne pourrais pas être plus heureux de réaliser ce rêve aujourd'hui»

Et pour cause, sur Instagram, ladite publication en collaboration avec le compte personnel de Lewis Hamilton a récolté 5,7M de likes. Sur X, le post du pilote britannique a comptabilisé pas moins de 22,9M de vues avec la déclaration suivante. « Il y a des jours dont on se souvient pour toujours et aujourd'hui, mon premier en tant que pilote Ferrari, est l'un de ces jours. J'ai eu la chance de réaliser dans ma carrière des choses que je n'aurais jamais crues possibles, mais une partie de moi a toujours gardé ce rêve de courir en rouge. Je ne pourrais pas être plus heureux de réaliser ce rêve aujourd'hui ».

«Plus d‘un milliard de vues sur les premières photos de sa première journée à Maranello»

Team Principal de Ferrari, Frédéric Vasseur était l’invité de Bartoli Time, émission de RMC diffusée les dimanches soirs. L’occasion pour lui, à une semaine du premier Grand Prix de la saison en Australie de revenir sur cette opération de communication totalement folle qui a franchi la cap du milliard de clics. « Plus d‘un milliard de vues sur les premières photos de sa première journée à Maranello. Ce sont des choses qui dépassent complètement l'entendement et le cadre du sport ». Lewis Hamilton est une icône de la course automobile. Et chez Ferrari, dauphin de McLaren au championnat du monde constructeurs la saison dernière, le septuple champion du monde pourrait entrer un peu plus dans l’histoire en devenant le champion incontesté.