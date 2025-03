F1 - Ferrari : Incroyable, le prochain transfert est annoncé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la saison 2025 s'apprête à démarrer, l'écurie Ferrari commencera à Melbourne avec Charles Leclerc et sa recrue Lewis Hamilton. Le pilote britannique a voulu tenter une nouvelle expérience dans la prestigieuse écurie italienne qui fait rêver tout le monde. Et il n'est pas la seule à imaginer son avenir en Formule 1 dans la voiture rouge puisque Lando Norris se voit un jour piloter une Ferrari.

Alors qu'il vient de fêter ses 40 ans, Lewis Hamilton ne voulait pas terminer sa carrière sans avoir la chance de conduire une Ferrari. L'écurie italienne attire tous les regards depuis des décennies et l'illustre pilote britannique ne fait pas exception. Alors qu'il fera partie des favoris pour la saison 2025, Lando Norris a évoqué la possibilité de concourir sous les couleurs rouges plus tard dans sa carrière.

Norris bientôt chez Ferrari ?

Présent en Formule 1 chez McLaren depuis 2019, Lando Norris a gagné en expérience ces dernières années. En janvier 2024, son écurie a annoncé un renouvellement de contrat pour plusieurs saisons. A 25 ans, il a encore du temps pour pouvoir explorer de nouveaux horizons dans sa carrière et visiblement il a déjà des idées. « Je sais exactement dans quelle équipe j’aimerais aller. C’est l’équipe dont tout le monde veut faire partie à un moment ou à un autre de sa carrière. Mais je suis très heureux avec McLaren. C’est eux qui m’ont fait entrer en F1, j’ai passé toute ma vie ici, en gros. Je veux rester ici encore de nombreuses années. Je suis excité à l’idée de rester en papaye et de continuer à me battre » déclare-t-il sur NBC. Evidemment, il fait référence à Ferrari.

Norris champion du monde en 2025 ?

En terminant à la deuxième place du classement en 2024, menaçant par moments Max Verstappen, Lando Norris a des chances de faire de même cette année et peut espérer mieux. Le Britannique est cité parmi les favoris et il n'a pas hésité à exprimer ses ambitions de titre mondial. Le Néerlandais, lui, a vu l'écart se réduire avec la concurrence ces derniers mois...