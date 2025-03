Verstappen : Le transfert qui va affoler la F1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la saison 2025 s'apprête à débuter, les premières rumeurs pour 2026 circulent déjà dans le paddock. Il faut dire qu'alors qu'une nouvelle réglementation verra le jour, plusieurs écuries pourraient changer de pilotes. C'est notamment le cas de Mercedes qui tenterait toujours d'enrôler Max Verstappen. Une arrivée qui aurait évidemment des conséquences pour George Russell.

La Formule 1 va-t-elle connaître un nouveau transfert du siècle après le passage de Lewis Hamilton chez Ferrari cet hiver ? Ce n'est peut-être pas impossible. Et pour cause, en 2026, les changements pourraient être nombreux compte tenu du bouleversement au sein de la réglementation et des nombreuses fin de contrat. Max Verstappen, qui possède plusieurs clauses lui permettant de quitter Red Bull avant la fin de son contrat en 2028, pourrait d'ailleurs être concerné.

Verstappen chez Mercedes et Russell chez Cadillac ?

Selon les informations du journaliste néerlandais Jack Plooij, la grille 2026 pourrait effectivement être chamboulée avec l'arrivée de Cadillac. La nouvelle écurie cherche son duo de pilotes et Colton Herta, actuellement en IndyCar, semble être le favori pour occuper l'un des deux baquets. Pour l'accompagner, Jack Plooij verrait bien un certain George Russell, ce qui signifierait que Max Verstappen a rejoint Mercedes. « Qui mettre à côté ? George Russell en 2026 ? Il doit partir, car Max doit arriver chez Mercedes et Wolff veut garder Kimi Antonelli, estime le journaliste néerlandais. Moi, à la place de Cadillac, je miserais tout sur Russell », assure-t-il dans des propos rapportés par F1i.

«Ces discussions ont forcément lieu»

D'ailleurs, le pilote néerlandais Renger van der Zande, a récemment révélé un détail surprenant à savoir que les avions privés de Max Verstappen et de Toto Wolff ont récemment atterri à l’aéroport d’Eindhoven à 30 minutes d’intervalle : « Ces discussions ont forcément lieu. Je ne sais pas si Max y participe directement, mais elles existent peut-être depuis longtemps. Je ne peux pas croire que leurs avions se soient posés là par hasard... » Nul doute que cela risque de faire parler dans les prochaines semaines.