Zidane : L’équipe de France recalée, la proposition impossible à refuser !

Ayant choisi de tourner le dos à l’équipe de France, Luca Zidane porte désormais le maillot de l’Algérie. Le fils de Zinedine Zidane dispute d’ailleurs actuellement la Coupe d’Afrique des Nations avec les Fennecs. Une fierté pour le gardien des Grenade, qui n’a pas hésité longtemps quand la fédération algérienne l’a approché.
Fils de Zinedine Zidane, Luca Zidane a pris une grande décision, ne marchant pas dans les traces de son père. Malgré plusieurs matchs dans les sélections de jeunes de l’équipe de France, le gardien de Grenade a finalement opté pour l’Algérie. Ayant la possibilité de représenter les Fennecs, Luca Zidane a donc dit oui. « Une évidence » selon ses dires.
« Dès que j’ai été contacté par le coach et le président de la fédé… »
« Dès que j’ai été contacté par le coach et le président de la fédé, c’était une évidence pour moi d’aller en sélection et de représenter son pays. J’en ai parlé bien évidemment avec ma famille. Ils étaient tous contents pour moi », a fait savoir Luca Zidane dans un entretien accordé à BeIN Sports.
« Il m’a dit : « c’est ton ton choix » »
Relancé d’ailleurs sur la réaction de son père, Zinedine Zidane, à sa décision de défendre les couleurs de l’Algérie, Luca Zidane a fait savoir : « Quels conseils m’a donné mon père par rapport à ce choix ? Comme tout père, il était derrière moi, il m’a dit : « c’est ton ton choix, je peux te donner des conseils, mais le dernier choix, c’est toi qui va le prendre ».