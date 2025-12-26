Zidane : L’équipe de France recalée, la proposition impossible à refuser !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant choisi de tourner le dos à l’équipe de France, Luca Zidane porte désormais le maillot de l’Algérie. Le fils de Zinedine Zidane dispute d’ailleurs actuellement la Coupe d’Afrique des Nations avec les Fennecs. Une fierté pour le gardien des Grenade, qui n’a pas hésité longtemps quand la fédération algérienne l’a approché.

Fils de Zinedine Zidane, Luca Zidane a pris une grande décision, ne marchant pas dans les traces de son père. Malgré plusieurs matchs dans les sélections de jeunes de l’équipe de France, le gardien de Grenade a finalement opté pour l’Algérie. Ayant la possibilité de représenter les Fennecs, Luca Zidane a donc dit oui. « Une évidence » selon ses dires.

« Dès que j’ai été contacté par le coach et le président de la fédé… » « Dès que j’ai été contacté par le coach et le président de la fédé, c’était une évidence pour moi d’aller en sélection et de représenter son pays. J’en ai parlé bien évidemment avec ma famille. Ils étaient tous contents pour moi », a fait savoir Luca Zidane dans un entretien accordé à BeIN Sports.